何雨蓉治療師透過藝術創作來看見孩子需求。（童綜合醫院提供）

台中童綜合醫院兒童發展中心為提供完善療育服務，各科別醫師評估後針對不同個案各別提供職能治療、物理治療、語言治療、聽力治療與心理治療等，也加入了藝術治療師來給予藝術治療(art psychotherapy)服務， 目前由何雨蓉與朱瀅蓉兩位藝術治療師來進行療程。

何雨蓉治療師曾治療過一位無口語的自閉症青少年。藝術治療對他而言是一個很好的情緒表達方式。這名青少年以藝術的形式，得到一個表達的機會，透過圖像能夠一窺他眼中美麗的自然世界和太空。青少年即使言語上有困難，仍然會在藝術治療的過程中，透過和自己心中的圖像互動、和治療師互動，而與世界產生連結。

何雨蓉指出，藝術治療主要是以視覺藝術的媒材，例如蠟筆、色鉛筆、手指膏、黏土、史萊姆、圖卡等，來進行互動的心理治療方式。不會限制要畫什麼、或是怎樣去配色是正確的，參與的小朋友或大人不需要具備美術的能力，因為畫得「好」不是重點，而是在過程中能用不同的方式來思考，生活的情緒與壓力能在圖紙、媒材中得到釋放。

藝術治療師根據自己在心理學、兒童發展的專業，建立一個安全的關係、引導參與者一步一步的解析自己的情況，了解圖像可能的象徵意義，並針對不同個案制定療程與提供協助。

何雨蓉說，目前在兒童發展中心接受藝術治療的孩子多為3~6歲，因為情緒問題、口語表達慢、自閉症、亞斯伯格症、妥瑞氏症、人際互動困難等不同情況而接受治療。朱瀅蓉藝術治療師表示，藝術治療具有非語言溝通的特質，將繪畫與遊戲的過程，結合心理學、醫學等醫療專業，根據個案特質、喜好與需求，規劃適合個案需求的治療方式。

何雨蓉表示，透過有趣好玩的繪畫過程，協助孩童表達出平常難以言喻的內心世界，讓深藏在潛意識的需求得以釋放並得到安全的支持。 藝術治療中強調「個案—製作作品—藝術治療師」三者之間雙向的互動。孩童在創作和遊戲時放下防備機制，將內在壓抑的情緒或經驗透過藝術媒材，投射在創作的過程和成品當中，不僅能超越文字或語言的限制，能有更自由且具體的表現。

何雨蓉強調，在孩童創作和分享想法的過程中，也增加溝通表達與社交的能力、感覺統合、專注與自我覺察力。透過專業的引導，孩童的需要被看見，並且獲得安全釋放的空間，情緒與感受被接納並轉化，進而達到身心的成長，欲進一步了解可洽詢本院兒童發展聯合評估中心電話諮詢04-26581919分機56205或56206。