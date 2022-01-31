警方查扣犯案用球棒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

涉案人員全數被帶回。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

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高雄小年夜深夜不平靜！苓雅區一間舞廳遭一群年輕年子持球棒砸店，警方獲報後陸續將涉案人員帶回，王姓主嫌到案後供稱是前一天晚間與友人到舞廳喝酒，離場後發現手提包內20萬元遭竊，隨即與同行友人返回包廂搜尋，與現場舞廳幹部發生衝突，還遭服務人員毆打及丟酒杯，才懷恨在心，撂人來砸店。

一群年輕男子30日晚間約22時41分持著棒球棍，跑進苓雅區一間舞廳中，朝著店門口一陣狂砸，敲打聲音於深夜中更顯刺耳，一群人砸店還不夠，離開時還推倒門口景觀盆栽，逞凶過程約20秒後，接著一哄而散。

警方組成專案小組於30日22時50分於四維四路與仁德街口先查獲同案26歲巫姓共犯等1車4人，並再循線於23時50分許，在三民區九如二路一帶查獲26歲的王姓主嫌、22歲吳姓及22歲茹姓等3名犯嫌。再擴大調閱逾百支監視器釐清案情，以車追人擴大追查後，於6小時內火速將涉案15人全數查緝到案。

王姓主嫌到案後供稱是29日晚間與2名友人到舞廳飲酒消費，離場後發現手提包內20萬元遭竊，隨即與同行友人返回包廂搜尋，與現場舞廳幹部發生衝突，還遭服務人員約6人徒手毆打及被丟酒杯，才懷恨在心，撂人來砸店。

經警方調查後，王姓主嫌、吳男、茹男，以及20歲黃男、25歲劉男、20歲徐男均坦承有動手毀損店家大門，其餘巫姓等9人為在場助勢之人，當中也意外查獲茹姓男子是毀損通緝犯。詢後除將依刑法妨害秩序、恐嚇、毀損等罪及通緝移請高雄地檢檢察官複訊偵辦外，也對於車輛交通違規及駕籍依道交條例舉發，另未戴口罩部分依傳染病防治法移請查處。

高雄市政府警察局長黃明昭已下令針對高雄市易發生治安事件的場所如舞廳、按摩店等，強力持續性實施臨檢掃蕩，遏制犯罪發生，維護社會安定。

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