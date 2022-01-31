近日全台全出現雞蛋荒，農曆春節缺少了料理最重要的素材之一，國民黨立委葉毓蘭在臉書表示，餐桌上少了一些食材事小，但是產能管理失調及未來的物價波動卻是真正的民生問題，怒批農委會水果賣不掉、豬農百億拿不到，連雞蛋問題都管不好！

葉毓蘭昨（30）日在臉書表示，許多民眾為了過年已提前開始為年夜飯做準備，但雞蛋作為料理最重要的素材卻陷入缺貨的窘境，認為農委會喊的「南蛋北送」沒有成效，蛋價飆漲還限購，百姓怨聲載道，可謂巧婦難為無蛋之炊。

葉毓蘭說，政府為了控制物價下令對特定民生用品凍漲，蛋也是其中之一，但雞蛋背後的各項成本卻一路飆漲，當飼料費等開銷飆高的同時，蛋價卻不能照比例調漲，自然就會變成現在供需失衡的狀況，「作為主責機關的農委會，對於這種可預見的狀況，卻完全沒有辦法預防，讓大家年夜飯的餐桌上可能都會少了幾樣必備的菜色」。

葉毓蘭認為，餐桌上少了一些食材事小，但是產能管理失調、未來物價波動才是百姓即將面臨的民生問題，怒批「農委會除了水果賣不掉、豬農百億拿不到以外，現在連雞蛋問題都管不好，這個政府真的是hen棒！」