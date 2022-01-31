受疫情影響，不少新加坡民眾去年過年時選擇「電子紅包」，Omicron變異株來勢洶洶，社交聚會人數最多5人等種種防疫限制下，預期今年「電子紅包」將更受星國民眾青睞。

人口組成以華人為主的新加坡與台灣一樣都會慶祝農曆新年，也都有換新鈔包紅包等傳統習俗。

不過，新加坡金融管理局近年持續鼓勵民眾多使用「電子紅包」，除了有助減少銀行排隊換新鈔的人潮，還能大量減少印製新鈔供兌換的需求，相對更環保。疫情期間，可能避免大量人潮群聚更是重要防疫措施之一。

虎年即將來臨，新加坡今年春節期間的聚會人數因疫情威脅再度受限。星媒報導，星展、渣打等銀行都表示，今年「電子紅包」將比以往更受民眾歡迎；疫情期間，不少民眾都更習慣電子支付，預計今年「電子紅包」使用量將強勁成長。

新加坡最大的星展銀行指出，去年農曆新年期間，數位送禮的使用量大幅成長，預期這項趨勢將維持。

與去年相同，星展銀行今年也推出QR禮物卡、eGift等數位送禮選項。其中，eGift是全數位的送禮方式，民眾透過星展旗下的PayLah!電子錢包App就可以送出紅包，還能寫下祝福的訊息同步傳送。

QR禮物卡則是數位結合實體的方式，保有實體紅包的傳統之際，也能貢獻環保。這款禮物卡採用環保材質製成，民眾收到後，掃描禮物卡上的QR碼就能收到「紅包」，如此一來，不僅可以減少印製新鈔的需要，還可省去紅包袋。

星展銀行統計，旗下QR禮物卡、eGift近年越來越受歡迎，去年農曆新年期間的使用量創下紀錄，獨立用戶人數較前一年大增74%，交易金額達新幣630萬元（約新台幣1億2863萬元）左右，比前一年的新幣250萬元多了逾一倍。

不僅是民眾個人，企業也加入這股電子紅包風潮，星展銀行指出，去年春節期間，有37家公司選擇不發傳統紅包給員工，改用QR禮物卡來送禮；去年選擇發QR禮物卡的公司數量比前一年足足多了7倍。

今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情底下，二度迎來農曆新年，面臨Omicron變異株來勢洶洶，星國政府決定，春節期間將維持現行社交聚會最多5人的限制，餐廳內用人數每組最多5人、每戶家庭能接待的訪客人數同樣最多5人。

在此防疫措施下，當地媒體引述餐飲業者指出，雖然過年期間的餐廳訂位量不少，但預期還是會有許多人選擇外送或外帶。一名業者估計，旗下餐廳除夕夜的外帶及外送將占8成的業績。

一名民眾接受中央社記者訪問時表示，以往過年都會與家人外出用餐慶祝，但今年將選擇外帶食物在家過年。在餐廳吃飯最多只能5人一組，如果在家吃的話，除了同住家人，還可另外接待最多5名訪客，就可以比較多人一起慶祝。

此外，新加坡牛車水一帶的街頭燈飾是星國每年農曆新年的重點活動之一。因應虎年到來，今年展出超過300種老虎及各類大小不一的造型燈飾，增添過節氣氛，其中最大的主燈高達5公尺，由5頭佇立的老虎造型燈飾組成，展現虎虎生風的氣勢；燈飾展期直到3月2日。