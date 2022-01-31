新北市新莊區一家公司所有17輛新型自小貨車，18日發現遭歹徒於半夜偷走車身零件「觸媒轉化器」，損失約51萬元，立即向轄區福營派出所報案，警方受理後立即成立專案小組偵辦，經調閱上百支監視器分析比對，並確認犯嫌身分及行蹤後，29日在三重區當場逮捕正在犯案的2名犯嫌，犯嫌坦承因年關近將近缺錢才犯案，詢後依涉犯竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

警方調查，48歲的吳嫌與38歲廖嫌是朋友關係，目前均以打零工為主，收入並不固定，由於年關將近，為想要過個好年，竟異想天開到汽車資源回收廠低價購買汰換的「觸媒轉化器」，沿途經過新莊區福營路一處停車場時，發現同廠牌車型之自小貨車，以「貍貓換太子」方式竊取新型「觸媒轉化器」並裝上汰換零件，讓車主誤以為自然損壞，車主原本認為新車就出問題，氣急敗壞的到原廠維修，經師傅告知後才知道被偷換，才隨即向警方報案。

警方專案小組全力追緝，調閱相關監視器畫面比對分析後，鎖定廖嫌所駕駛之自小客，並運用科技監控追蹤，於29日凌晨3時許，發現2人在三重區的某處停車場出入，遂派員前往埋伏查緝，正巧遇上2人以同樣手法竊取零件，當場依現行犯逮捕。2嫌供稱所竊得的「觸媒轉化器」已經轉賣變現，所得7萬5000元也已花費殆盡，警方調查發現2嫌18日至29日在新莊、蘆洲、五股、三重共犯下6起竊盜案，警詢後依竊盜罪嫌移送新北檢偵辦。

新莊警分局長林温柔強調，農曆春節期間，警方必定強化查緝不法能量，加強各項治安維護工作，淨化社會治安，也讓民眾能平安度過新的一年。