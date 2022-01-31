受到26日聯準會（Fed）暗示3月升息的衝擊，周四（27日）美股科技股大屠殺，台積電ADR也崩跌逾5%，周五雖小幅反彈1%，但所有均線全面摜破，年線也棄守。至於台股的台積電股價仍守在季線之上，未來若跌破6字頭年線支撐，投資人是否可閉著眼隨便買；對此，分析師提醒，台股休市期間，台積電ADR若持續弱勢，2月開紅盤股價可能回測570元到550元，建議投資人要睜大眼分批買進，中長期才有機會獲利。

由於美國通膨超出預期，聯準會利率決策會議預告寬鬆貨幣政策即將結束，Fed主席鮑爾釋出更為鷹派立場，不僅表明已準備好在3月15～16日的會期啟動升息循環，且不排除每次會議都有升息的可能。從利率期貨盤顯示，今年Fed基準利率將調升5碼。

聯準會鷹派言論引發美股拋售潮，科技股更成為空頭狙擊對象，跟台股連動較高的費半指數殺聲隆隆，從1月初盤中高點4068跌至周五（28日）最低點3147點，近1個月時間已崩跌逾22%。

而台積電ADR走勢也相當疲弱，27日大跳水，狂殺5.4%，周五小幅反彈1%，終場收在117美元。台積電ADR這波自1月13日見到145美元高點後一路下探，至28日盤中地板價114美元，短線跌幅高達21%。

台積電26日封關收在636元，雖然破了月線，但仍守穩在季線（616元）之上，對於之前錯過台積電的散戶來說，是否撿便宜機會來了，有望600以下閉著眼隨便買。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程指出，周四（27日）美股科技股大屠殺，台積電ADR暴跌5.4%，以台幣匯率27.82換算，台積電股價是591元，而台積電的ADR通常是溢價，也就是暗示台股價格可能更低，台積電600元以下是否為買點，答案是肯定的。

他認為，台股休市期間，台積電ADR若持續弱勢，2月開紅盤的股價甚至可能回測570元到550元、去年第四季的前低位置。而股票獲利的祕訣就是買低賣高，散戶若想買台股權王台積電，600元以下當然能買越低越好。

張貽程分析，疫情以來，經過一年多的大牛市，現在科技電子股的本益比並不低，而當全球開始殺本益比，費半指數和那斯達克震盪加大，殺高本益比股票是不需要太多理由，一旦高本益比企業未來成長性不如預期，股價就會直接修正，如英特爾去年Q4和2021年營收均創歷史新高，但毛利率壓力大加上今年Q1財測測低於預期，英特爾股價馬上重挫7%。

他強調，台積電600元以下是買點沒錯，但「不要閉著眼睛」買，要睜大眼慢慢買、分批買，逢大跌買績優股，中長期才有機會獲利。