林志玲當媽了! 除夕曬一家三口照「終於等到小天使」

「台灣第一名模」林志玲除夕(1/31)當天於社群媒體上突然宣布生子喜訊,讓兩岸三地粉絲又驚又喜,立即受到大批網友與演藝圈好友們的祝福。而她在社群媒體上所貼出的消息中,也意外洩漏了寶寶的性別,另外林志玲到底何時懷孕的也再度引起熱烈討論。

現年47歲的林志玲於2019年宣布嫁給日本超紅男星AKIRA後,屢傳懷孕好消息,但始終沒有受到證實,直到去年11月29日志玲姊姊曾PO文表示「感謝母親,感謝生命。感謝每一顆真心~感謝每一個奇蹟~感謝無法逆齡的自己,一直勇敢,一直柔軟。感謝所有美好,都來得剛剛好」雖內容在讚嘆生命的可貴,卻被眼尖的網友發現文中其實暗藏玄機,也激起不少人的好奇心,直言「志玲姐姐應該懷孕了」。

另外,去年5、6月左右林志玲也曾在IG上,PO出與AKIRA一同登上雜誌的一系列甜蜜合照,當時她在貼文中感性寫下「Happiness is simple. Simplicity is the way to happiness」疑似就是藏不著內心的喜悅,與粉絲們分享。

沒想到在除夕當天,林志玲就於社群媒體上發布好消息,表示「Thank you for coming into our family!終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁。良平&志玲」文中還附上一對父母與小男孩的符號,意外洩漏寶寶性別。演藝圈好友Melody看到貼文後也率先在留言處送上祝福,大陸網友也開心到炸鍋,紛紛留言「除夕一個大瓜,恭喜」、「真不容易,居然能不讓媒體發現報導,祝福你跟小朋友健康」、「恭喜女神」。

不過,林志玲在懷孕過程中太過低調,加上以屆於高齡,因此網路上也傳出她疑似代孕的傳聞,同樣引起網友熱議。

大陸網友懷疑林志玲代孕。(圖/微博)