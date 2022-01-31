陸30日新增本土確診40例 本土無症狀感染者4例 10:052022/01/31 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸昨新增新冠本土確診病例40例，本土無症狀感染者4例。（中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家衛健委網站消息，昨天（1月30日0—24時）報告新增新冠確診病例58例。其中境外輸入病例18例，本土病例40例。 在本土病例中，包括：浙江24例，均在杭州市；天津11例，其中河北區8例、濱海新區3例；北京3例，其中豐台區2例、朝陽區1例；黑龍江1例，在牡丹江市；河南1例，在汝州市，含1例由無症狀感染者轉為確診病例(在河南)。無新增死亡病例。 北京再增20例確診 15天內累計病例已破百 娘家送千萬房討40萬聘金 準婆婆拒絕反嗆：你不值 #新冠肺炎 #確診病例 #40 #無症狀感染者 #本土病例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 杭州累計30本土病例 均為輕症 04:102022/01/29 焦點新聞 本土＋14 桃園錢都、礁溪長榮繼續燒 各新增5例 13:492022/01/30 生活 密切接觸者暴增 日本政府擬將隔離天數縮短為7天 03:432022/01/28 國際 日本全境COVID-19增近8.5萬例 再創單日新高 19:372022/01/29 國際 Omicron最新症狀分布 羅一鈞揭數字 網：難怪不三級 14:542022/01/28 生活 杭州可能出現三代病例傳播 疑境外進口物料「惹疫」 11:382022/01/28 兩岸 本土＋21 桃園增13例最多 加貝爾幼兒園再添8人染疫 13:522022/01/27 生活 北市警春節前抓聚賭 兩周逮59起送辦403人 12:242022/01/29 社會 國民黨中常委選舉競爭激烈 40人搶29席 23:432022/01/29 政治 桃園半天暴增51處足跡 富邦銀、郵局、網美咖啡店都入列 15:132022/01/27 生活 竹市40家美食 獲頒年年有餘認證 04:102022/01/27 地方新聞 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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