據大陸國家衛健委網站消息，昨天（1月30日0—24時）報告新增新冠確診病例58例。其中境外輸入病例18例，本土病例40例。

在本土病例中，包括：浙江24例，均在杭州市；天津11例，其中河北區8例、濱海新區3例；北京3例，其中豐台區2例、朝陽區1例；黑龍江1例，在牡丹江市；河南1例，在汝州市，含1例由無症狀感染者轉為確診病例(在河南)。無新增死亡病例。