「第一名模」林志玲在除夕宣布生下寶寶，更用符號暗示生下兒子，老公AKIRA隨後也發文宣布喜訊，夫妻倆字句中藏不住升格當父母的喜悅，也讓外界紛紛獻上祝福，恭喜兩人邁向人生下一個階段。
林志玲今（31）日突然宣布平安產下寶寶，更曬出寶寶握著她和老公Akira的照片，「一家三口」的全家福合照首次曝光，接著開心表示：「終於、終於等到小天使誕生到我們家，希望在這個美好的一年初始，和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣」，接著更在微博附上男寶寶的符號，透露自己生下兒子。
老公Akira隨後在臉書公布喜訊，同樣曬出「一家三口」的全家福合照，接著表示：「Thank you for coming into our family ‼️只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來！明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始‼️謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵，今後我將更加精進自己，希望大家能繼續給予支持與指教」，字句中藏不住初為人父的喜悅。
台灣第一名模林志玲2019年閃嫁日本「放浪兄弟」AKIRA，婚後定居日本，去年迎來47歲生日的她，開心曬出自拍美照並發文「感謝生命」，隔日又再度表示「感謝未來」，似乎在當時就已經暗示肚裡小生命即將來到世上。
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