桃園市長鄭文燦上午主持防疫記者會說明，桃園31日新增6例確診個案，分別為亞旭電腦1例、某物流公司員工同事（案18886）、農家樂小吃2例(案18884及18885），及加貝爾幼兒園2例匡列採檢確診，為確診幼童18551保母，及保母兒子（案18906），新增6例都在匡列範圍中。

鄭文燦說，某物流公司確診員工18757的同事匡列採檢確診，案號為18886，在物流公司內的感染途徑有待調查。農家樂小吃店新增2例，目前共9人確診，老闆娘跟員工都是陰性，會進一步調查感染途徑。

大同公司外派桃園市政府外包人員案2人確診，鄭文燦說，目前市政大樓全員採檢3751人都是陰性，另有1名員工等待結果中，預計初二2月2號會進行二採。鄭文燦說，市府同仁在上班前要二次篩檢，以確保安全，原定31日下午由資科局及觀光旅遊局舉辦的與防疫旅館民眾線上關懷、抽紅包活動取消。

鄭文燦說，目前在家居隔的有1486人，其中有530人為亞旭員工，會在2月3號初三解隔離。防疫旅館有1136人，會在防疫旅館過年，其中有6成非桃園市籍，雖然沒辦法在除夕就解隔，但過年後解隔也可以跟家人團聚。

集中檢疫所目前共有597人，比例較多的仍是亞旭員工，鄭文燦說，有310人會在2月5號初五解隔離，其他居隔、後送檢疫所及防疫旅館部分，也都會在新春之後陸續解隔。

對於過年期間的防疫工作，鄭文燦說，春節期間會初一、初二會保留2個採檢站，初三後會有8個，協助民眾在春節期間若有必要前往採檢，也希望民眾減少群聚、外出。他呼籲各大賣場、量販店、購物百貨公司要實聯制及人流管制。

鄭文燦說，大的群聚感染事件基本上都已經收斂，會陸續結束，新增的小群聚感染會匡列追蹤，如美甲工作室5人確診，會追蹤足跡活動史，以確保不擴散。農家樂小吃店的輪廓已經追出來，但還沒有找到感染源，要繼續追蹤。新的幾個群聚在八德，會加強採檢及環境清消，確保社區足跡減少風險。

鄭文燦說，31日新增6例確診個案都在匡列採檢範圍內，有些小群聚是獨立事件，還找不到跟機場有關，桃園這波採檢人數達8萬3377人，這個數字相當有代表性，代表社區中潛在個案或黑數盡可能降低。移工採檢也達6萬7305人，採檢出越南籍移工確診，進一步衍伸出美甲工作室案，以確保社區安全。

過年期間疫苗施打情況，鄭文燦說，醫院及診所共有60個時段可以施打，民眾有需要可上衛生局網站查詢。初四、初五在北區巨蛋及南區榮民服務處會設置疫苗接種站，有BNT及莫德納疫苗隨到隨打，21期預約2月7號開打，目前有約14萬人預約，希望已預約民眾按照時間、地點接種。