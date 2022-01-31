今天在NBA場上湖人以121：129不敵老鷹，吞下3連敗，目前戰績24勝27敗掉到西區第9，此戰巨星詹姆斯(LeBron James)並未上場，就算陣中有3人得分飆破20分仍輸球，反觀老鷹靠著主將崔楊(Trae Young)轟下36分就足以奠定勝基。

詹姆斯此戰因傷未能出賽，已返回洛杉磯，在老大哥不在情況下安東尼戴維斯(Anthony Davis)力砍27分5籃板4助攻2抄截1火鍋，投籃命中率有5成，韋斯布魯克(Russell Westbrook)則拿下20分7籃板12助攻1抄截，命中率同樣高於5成。

此外表現最亮眼的是蒙克(Malik Monk)，他轟下全隊最高的33分，還抓下10顆籃板、飆進8記外線，但在這樣強勢的發揮下湖人還是難以逃脫輸球命運，這場比賽上半場結束湖人取得71：62領先，第3節一樣將比分維持住，沒想到末節大崩盤，單節比數是淒慘的20：38。

而老鷹可說是打出漂亮逆襲之戰，崔楊拿下全場最高的36分，並有5籃板12助攻，投籃命中率54.5%、外線40%、罰球72.7%，場上正負值+7，另外陣中內線雙塔柯林斯(John Collins)、坎培拉(Clint Capela)合力拿下35分20籃板，鞏固禁區優勢，也是這場比賽能獲勝的一大重點。