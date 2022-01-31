國民黨立委陳以信也是立法院台美國會議員聯誼會副會長，預計美東時間今抵美國華府訪問，將與多位美國聯邦參眾議員會面，並將拜會行政部門，談論近期台美關係進展；駐美代表蕭美琴也將於雙橡園安排座談並設宴接待。

陳以信表示，此行代表國民黨朱立倫主席重視台美關係，他同時將以國民黨海外部主任身份，舉行華府地區僑宴並向僑胞祝賀新年。駐美代表蕭美琴也將於雙橡園安排座談並設宴接待。

陳以信也是立法院外交及僑務委員會召集委員陳以信，此行將前往華府國會山莊，與多位聯邦參眾議員會面或視訊會談，進行台美國會議員交流。眾院外委會亞太小組共和黨首席議員夏波（Steve Chabot），也是國會台灣連線共同主席，將親自出面接待。

陳以信也會與民主共和兩黨國會資深幕僚，以及外委會與軍委會資深幕僚舉行座談。同時陳委員也將拜會美國行政部門涉台官員，深入討論台美雙方具體合作議題。

陳以信甫結束訪問英國國會行程，此行前往美國華府國會山莊旋風訪問，週一抵達僅停留四天，隨即於週五啟程返台。