現在因為科技發達，讓遊玩的選擇變得更多，大多都會選擇switch等高單價主機；但在科技還沒那麼發達的年代，遊戲機並沒有那麼盛行，就會用家裡的電腦去玩免費的小遊戲，但並不是免費的就沒那麼好玩，在當時可都是玩得不亦樂乎呢！我們也整理出小時候必玩的4款遊戲，跟著我們一起回味吧！

皮卡丘打排球

皮卡丘打排球可說是超級經典的遊戲啊！只要一打開遊戲時，那個歡樂的背景音樂以及配音，就直接喚起了童年的記憶；在當時，這款遊戲是不論在放學後還是上電腦課時，都會很想要與朋友一較高下呢！

沙灘夾人機

以前夾娃娃機並沒有那麼盛行。(圖/截取自遊戲天堂)

現在街邊滿滿都是夾娃娃機店，但在以前夾娃娃機並沒有那麼盛行，且小時候的我們也並無多餘的錢可以去做遊玩；這時線上又免費的夾娃娃就顯得超吸引人啦！這款遊戲不但可以夾娶的「物品」多元，在夾起時每個物品還會有不同的表情和動作，可說是既療癒又可愛！

辦公室偷情

這個遊戲對於小時候的來說，是相當刺激。(圖／取自臉書爆廢公社)

其遊戲內容就如其名，就是在辦公室與旁邊的女同事親吻，並要時刻注意在旁邊忙碌的主管，因為老闆也喜歡這位女同事，所以千萬不能被抓到，如果成功的話，是可以抱得美人歸的喔！這個遊戲對於小時候的我們來說，已經是相當刺激，現在看就覺得小時候會不會太早熟！

電眼美女系列

電眼美女系列是每個女生小時候必玩的遊戲。(圖/截取自遊戲天堂)

電眼美女系列可說是每個女生小時候必玩的遊戲吧！其遊戲內容就是讓一名女生去將遇到的男生吸引成自己粉絲，並在遊戲中與其他女生做對抗，如果能成功吸引到「校草等級」的男生，如藍髮、金髮男，最後就能乘坐高級轎子結束遊戲；電眼系列甚至還有推出廟會、海灘等多種主題呢！

看到這些遊戲是不是有種回到過去的感覺呢？這幾款遊戲在那時都是相當經典的，就算現在回去玩也還是一樣能玩得開心！