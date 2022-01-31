上海外灘W酒店在網絡上發佈的廣告以「融合殖民風采」為噱頭，並持續發佈該廣告近3年之久。近日，上海市虹口區市場監督管理局認定該廣告構成「妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」，對涉事酒店罰款20萬元（人民幣，下同）。1月30日，上海市虹口區市場監督管理局表示，此事已結案。外灘W酒店稱暫不回應此事。

極目新聞報導，2022年1月14日，上海市虹口區市場監督管理局對上海達洛酒店管理有限公司（以下簡稱達洛公司）下達了滬市監虹處〔2022〕092021000616號行政處罰決定書。

決定書顯示，達洛公司系上海外灘W酒店的經營主體，該酒店的運營管理方為XX集團。該公司為了推銷上海外灘W酒店客房住宿業務，自行設計並製作了「融合殖民風采與未來主義，374間突顯非凡動感的客房與套房，呈現上海風采，詮釋海派文化」等廣告宣傳內容，通過酒店運營管理方XX集團聯繫了浙江飛豬網絡技術有限公司，於2018年7月9日開始由該公司頁面排版後，發布於「飛豬旅行」APP中的上海外灘W酒店的銷售頁面的「酒店亮點」標籤中。

上述廣告宣傳內容持續至2021年7月4日，被舉報後由浙江飛豬網路技術有限公司撤下，並告知達洛公司。達洛公司的上述行為，違反了《中華人民共和國廣告法》第九條第七項「廣告不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚」的規定。

決定書還顯示，上海市虹口區市場監督管理局對達洛公司決定處罰如下：一、停止發布含有上述違法內容的廣告；二、罰款人民幣20萬元整。

由酒店網路平台管理運營的上海外灘W酒店網站顯示，「上海外灘W酒店坐落於繁華的北外灘，與浦西的繁華都市交相輝映，融合自然、歷史和傳統海派文化元素，兼具歷史獨特韻味與未來主義的非凡格調。」該酒店1月30日客房價格從每晚2075元至3241元不等，套房價格從每晚4407元至80440元不等。

天眼查系統顯示，達洛公司是上海金港北外灘置業有限公司的全資子公司，成立於2016年6月2日，註冊資本為2000萬元，法定代表人為翟某麗。其經營範圍包括酒店管理、停車場管理、會展會務服務、汽車租賃、票務代理等項目。上海金港北外灘置業有限公司的第一大股東為金光紙業（中國）投資有限公司，持股比例為75％。

據中國網財經報導顯示，上海金港北外灘置業有限公司系上海外灘W酒店所在地――上海白玉蘭廣場的業主方。W酒店系喜達屋酒店集團旗下品牌，2016年，隨著萬豪國際集團完成對喜達屋集團的並購，W酒店被納入萬豪國際集團酒店品牌體系。萬豪國際集團官網顯示，在其旗下酒店品牌矩陣中，W酒店與麗思卡爾頓、瑞吉等品牌被歸為最頂級的「奢華」類。

大陸律師「樂儀安說法」官方微博分析，殖民沒有風采。建築學上確實有一種風格叫殖民地風格，但這絕不是殖民風采。殖民絕對不是光彩的事情，被殖民更加不是。10年前，上海一家餐廳將自己門店命名為「法租界店」，也引起軒然大波，最終也被處罰。宣揚所謂殖民風采顯然違背了公序良俗。不但不值得提倡，更是有其相應的法律後果。宣揚「殖民風采」直接違反了中國《廣告法》第九條第七項的規定。

文章稱，商家在進行宣傳的時候應該有敏感性，不能為了追求所謂洋氣傷害民族感情。無論是之前的「法租界店」和現在的「殖民風采」都應該引以為戒。