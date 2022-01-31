把握飲食六大原則來選擇食物，除夕也可吃得豐富又均衡」，保持健康又能有足夠抵抗力過新春。（慈濟醫院提供）

除夕如何過得有年味又能兼顧飲食均衡？台中慈濟護理之家營養師葉凡綾提供餐盤除舊佈新好方法，她表示：「把握飲食六大原則來選擇食物，在除夕也可以吃得豐富又均衡」，保持健康又能有足夠抵抗力過新春。

葉凡綾說，很多人擔心疫情，其實防疫除了勤洗手、戴口罩、打疫苗外，均衡飲食、吃得健康，也可以增加抵抗力。所謂飲食「六大原則」是根據衛生福利部國民健康署公佈「我的餐盤手冊」作為飲食搭配原則。

葉凡綾指出，「6大原則」是指「每天早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。掌握六原則，在春節期間吃得豐富又均衡非難事。

葉凡綾說，「均衡」飲食是關鍵，所以不要讓「喜歡吃的食物」佔據你的餐盤！雖然魚與肉都是團圓年菜的主角，但是過節不能只有魚和肉，夾菜時一定要想想「每餐水果拳頭大、菜比水果多一點」，蔬菜一定要吃得夠。

葉凡綾表示，準備年菜時候多下點功夫，可以讓家人更健康。例如代表「團圓」的火鍋，其中的火鍋料可以用葉菜類、瓜果類或菇類等食材取代；利用南瓜、芋頭、玉米、地瓜等全穀類食材，代替白飯與冬粉、炒米粉。至於豆、魚、蛋、肉類適量即可，也可以選擇油脂較少的豆腐更替。另外，平常比較少吃的堅果也要注意「堅果種子一茶匙」，不要在家團圓聊天時，反而吃過量了！

春節年菜種類繁多，從備材、烹煮到端上餐桌，每道精心準備的拿手好菜，都可以讓家人食指大動，只要把握「我的餐盤六大原則」，樣樣都吃到，並掌握吃得豐富、均衡，可以從自己身體作防疫，抵抗病毒威脅。