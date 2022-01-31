王思佳和賴薇如因為「綠茶婊」事件，讓兩人隔空開戰數回合，未料，王思佳否認後反轟賴薇如才是小三，讓賴薇如直接回嗆「腿也沒多長，學人劈腿」，更tag彼此帳號，看來短時間兩個女人的戰爭不會中止。

王思佳日前回應「綠茶婊」事件，她表示網友懷疑的「對象」，真的不需要對號入座，接著喊話對方對於網友指責，應該是要檢討自己，而不是怪罪別人為何討論這種話題，接著跟風拍一支影片反擊，更反嗆「我的事請別裝懂，打小三請從身邊做起」，更在留言tag賴薇如「故意拿性侵案炒個人話題就不用裝高度，你這麼有正義感當年不說話？真心關心就不會是10年後才突然當正義使者」，接著再次提及賴薇如男友經營健身房失敗一事，喊話「趕緊將健身房的錢退還給大家，不要欠錢欠過年」。

王思佳狂酸賴薇如拿性侵案炒話題一事。（圖／臉書）

賴薇如tag王思佳嗆聲「學人劈腿還嘴硬」。（臉書）

對此，賴薇如也不甘示弱反擊，直接tag王思佳嗆聲：「你現在該做的是『拿出證據證明自己不是小三』，不要落落長自說自話說一堆，除了煽動粉絲情緒有任何作用嗎？想模仿蕾神就要有槌。還有腿也沒多長，學人劈腿！還嘴硬！」眼見兩人隔空嗆聲火藥味超濃，看來這場戰爭會持續延燒。

王思佳昨（30日)晚上再度發文，表示：「國師說過貴人多就是小人多，寧可被人家嫉妒，也不要當嫉妒別人的人，如此幸運的我一定會被討厭的」，似乎已經懶得理會賴薇如的任何反擊。