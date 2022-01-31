新北今增1人確診 侯友宜曝該案已返鄉過年：足跡在外縣市 10:362022/01/31 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（中）表示，新增案個在南部，目前也無在新北市有足跡狀況。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今至三重警分局視察及慰問，被問到今天新北市疫情，他說，其實要等中央來公布，新增案個在南部，目前也無在新北市有足跡狀況，因為發生地點在南部，已經回到南部過年過節，確診也在南部，因戶籍在新北市所以算在新北個案，強調新北市疫情相對穩定。 據了解，個案戶籍在新北市，日前返回高雄過年，在高雄篩檢確診，足跡都是在外縣市。新北市衛生局表示，個案詳情需待下午疫情指揮中心公布說明。 南部1縣市失守 最新確診地圖曝 全台累計438人染疫 禁晚餐內用橫跨農曆新年 港中餐廳喊苦 每家損失至少600萬港元 #新冠肺炎 #台灣 #新北市 #新北 #新北市疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園美甲群聚燒北市 衛生局急發2885封細胞簡訊 08:282022/01/31 生活 陸公衛學者曝Omicron疑似宿主是「它」 未來要防動物傳人 10:542022/01/31 兩岸 8萬劑BNT銷不出去 北市2／4重啟自家預約系統、2／7開打 10:082022/01/31 生活 桃園再增6人確診 加貝爾群聚再擴大 幼童保母、兒子也染疫 10:092022/01/31 生活 謝承均打第3劑疫苗曝「驚人副作用」拍戲對手竟成木村拓哉 09:192022/01/31 娛樂 「酒駕三法」新法上路 侯友宜：酒駕絕對是零容忍 11:282022/01/31 社會 陸30日新增本土確診40例 本土無症狀感染者4例 10:052022/01/31 兩岸 台中一張籤詩蓋歌劇院 吳春山以歌助人 04:102022/01/31 地方新聞 林志玲47歲高齡產子「辛苦備孕2年」因一件事罕見動怒 11:292022/01/31 娛樂 監委檢討北農疫情 在野轟整肅異己 04:102022/01/31 政治要聞 閃耀100公頃 台灣燈會明登場 04:102022/01/31 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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