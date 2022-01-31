新北市長侯友宜今至三重警分局視察及慰問，被問到今天新北市疫情，他說，其實要等中央來公布，新增案個在南部，目前也無在新北市有足跡狀況，因為發生地點在南部，已經回到南部過年過節，確診也在南部，因戶籍在新北市所以算在新北個案，強調新北市疫情相對穩定。

據了解，個案戶籍在新北市，日前返回高雄過年，在高雄篩檢確診，足跡都是在外縣市。新北市衛生局表示，個案詳情需待下午疫情指揮中心公布說明。