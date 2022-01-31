新華社報導，2021年中國中央儲備糧規模結構佈局調整取得實質進展，現有中央儲備糧自儲比例提升至98％；儲備精益管理進一步加強，中央儲備糧科技儲糧覆蓋率繼續保持在98％以上。

報導指出，日前召開的2022年中儲糧集團工作會議上公布，2021年中儲糧完成中央儲備糧監控系統功能升級和30家中央儲備棉社會承儲庫點監控系統建設，實現對中央儲備糧棉在線監控全覆蓋。倉儲基礎設施建設高標準高質量推進，2021年啓動建設118個項目倉容1060萬噸。

介紹中指出，2021年中儲糧克服疫情影響，採取手機App預約、上門服務、協調村委會集中售糧等方式開展糧食收儲，提升售糧便捷化水平，切實將強農惠農政策落到實處，助力實施鄉村振興戰略。

此外，中儲糧「惠三農」綜合服務平台為廣大農戶和糧食企業提供售糧預約、提貨預約、產銷對接、物流供需、信息資訊等為一體的一站式在線服務，累計預約售糧超4900萬噸。