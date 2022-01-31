隊員以UH-60M黑鷹直升機執行吊掛救援演練。（國防部提供）

多變的大海是救護隊員們訓練的日常所在。（國防部提供）

空軍救護隊隊長張上校期許同仁發揮「海鷗慈航」的大愛精神，全力確保國人生命安全。（國防部提供）

被譽為「慈航天使」的空軍救護隊，不論在高山峻嶺或是怒海波濤中，只要國人遭逢危難時，都能看他們的身影；冒著惡劣天候，執行山、海難、空難、緊急傷（病）患後送等任務；國防部表示，這是救護隊員們的生活日常，他們以守護國人生命安全為信念，而去年更榮獲國軍模範團體的殊榮。

國防部指出，空軍救護隊也是大家所熟知的「海鷗部隊」，隊員制服掛著大大的徽章在胸前，有著海鷗翱翔山巔海濱的圖樣，象徵救護隊無畏任何險境，有能力完成救援任務的精神；為加強搜救工作能量，民國41年12月1日嘉義直升機分隊改編為空軍救護隊，43年7月1日配合軍事需要，擴編為空軍救護中隊，72年8月1日更改部隊番號為空軍救護隊，隸屬空軍第四聯隊管轄。

國防部指出，救護隊執行任務時，原則上以5人一組，包括正駕駛、副駕駛、機工長與航空救護士2名，會依任務困難程度或救難情形調配人員，目前救護隊除了配屬在空軍嘉義基地外，另也在臺北松山基地、臺東志航基地各分配1架直升機待命，期能在最短時間出動救援。

國防部表示，然而，救援任務並非想像中容易，尤其每當需要空軍救護隊出動救援的地點，常是交通工具不易到達之處，例如高海拔山區、海上等險惡環境，每次出勤都是驚心動魄、萬分驚險。

國防部舉例，以水域救援為例，一旦接獲搜救命令後迅速抵達救援現場，隊員必須評估環境，如傷患處於海上或暴漲溪流等不安全環境，則先以高空吊掛方式接近遇難者，透過吊圈、吊籃等工具，協助傷患脫離現場；返回機艙後，又要立即評估傷患狀況，提供緊急醫療，直到降落後與當地救護車交接，才算完成任務。

空軍救護隊隊長張登峻上校表示，單位於民國110年榮獲國軍模範團體，是救護隊員們年來的貢獻與努力所一起獲得的成果，尤其在這段疫情期間，除了醫護人員與擔任清消的化學兵部隊需要穿著防護服，其實救護隊員執行任務也不例外，他們無論是機上作業還是救援民眾任務，都必須克服身穿防護服的不適與不便，但也有賴隊員的「聞聲救苦，永不放棄」精神，才能順利地完成各項交付的任務。

張登峻除了感謝每位同仁的付出，同時也期許未來救護隊同仁能持續運用現有S-70C、EC-225、UH-60M等三型機，執行各項救援任務，發揮「海鷗慈航」的大愛精神，全力確保國人生命安全。