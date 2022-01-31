2022年壬寅年，對應天干地支是黑虎年，在韓國始祖神話中占有一席之地的老虎，直到現在對韓國人而言仍是重要精神象徵，據韓國國土地理情報院統計，韓國與老虎相關的地名多達389個。

在韓國境內最早看到新年第一道曙光的慶尚北道浦項市虎尾串，就是以老虎取名的經典地名之一。其實虎尾串因突出地形，原本叫做「長鬐串」，但韓國人認為朝鮮半島看起來就像一隻側臥著的老虎，長鬐串剛好就位在老虎尾巴的位置，因此才改名叫虎尾串。

忠清南道牙山市的虎山里及全羅南道高興郡的伏虎山是因為鄰近山脈神似老虎形狀而得名；像位於釜山東區的虎一洞、虎川村等，則是因為曾有老虎出沒而得名。

在7成以上領土為山地的韓國，老虎曾是一種常見的動物，在許多神話及民俗故事中也常能見到老虎的身影。韓國有關老虎的傳說中，最早可追溯到描述古朝鮮開國過程的「檀君神話」，傳說太陽神之子桓雄為考驗想變成人的虎與熊，要求他們連續100天只能待在洞穴中，而且只能吃大蒜，但老虎未能堅持下去，熊則成功化為女人。

自古以來老虎在韓國被視為山神及四方守護神之一，在高麗時代的古書「三國遺事」中，老虎經常以神使或神靈身分出現，在知名古蹟景福宮勤政殿的西側階梯前，現在仍有一座象徵西方守護神的白虎石像。

老虎在韓國人心目中的形象不僅是「勇猛」，甚至還代表重視孝道的思想。在傳說故事「老虎哥哥」中，在山上遇到老虎的樵夫，為求生路便騙老虎說自己是老虎的弟弟，沒想到老虎信以為真，時常為樵夫與母親送上捕獵到的豬隻，在母親過世後，因過於悲傷、不久後也離世，傳達了克盡孝道的傳統思想。

而在韓國最南端的濟州島則流傳著老虎媽媽為孩子犧牲的感人故事。傳說一隻原本住在漢拏山上的老虎生下了99隻小虎崽，牠將孩子們一一安置在漢拏山頂到西部海邊的溪谷中，但溪谷正好只有99座，虎媽媽原本打算自己離開漢拏山，跳到另一端的小島上生活，但因筋疲力盡落海而死，化為濟州島南部西歸浦市的「虎島」。

韓國的野生老虎雖然在日本殖民統治時期因政府政策滅絕，但韓國人對老虎的喜愛與其象徵精神仍絲毫不減，配合虎年到來，相關活動與商品似乎較往年多了不少，例如韓國便利商店代表性飲料香蕉牛奶就特別推出虎年版包裝，足以一窺老虎在韓國人心中的地位。