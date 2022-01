繼新冠病毒變異毒株Alpha、Beta、Gama、Delta之後,傳播速度更快、隱匿性和傳染能力更強的Omicron變異株來勢洶洶,橫行西方國家在多國掀起了幾乎垂直式的新增病例大潮,並迅速取代Delta,成為全球主要流行株,防疫格局隨之改變。大陸公衛學者發表論文稱,Omicron宿主疑似為老鼠,未來要防動物傳人。

澎湃新聞報導,Omicron的起源仍然是個謎。近日,中國疾病預防控制中心徐建國院士團隊和南開大學公共衛生與健康研究院孫亞民教授團隊在權威專業期刊《生物安全與生物安保雜誌》(Journal of Biosafety and Biosecurity)上發表了一篇題為「SARS-CoV-2奧密克戎變體的起源和進化分析(Origin and evolutionary analysis of the SARS-CoV-2 Omicron variant)」的研究論文。

該團隊發現,Omicron不是從Delta進化而來,而是形成了單系群譜,與Gama變體系姐妹群,但分支更長。且種種跡象表明,Omicron可能在非人類的物種中悄然進化和演變。對此,研究團隊通過對鼠適應性毒株和Omicron突變譜的對比後發現,Omicron病毒株或起源於老鼠,在鼠宿主中進化後重新回傳給人類。

新冠肺炎流行2年多,人類已疲於防疫。如果真的存在「動物傳人」,無疑是雪上加霜。而這一研究結果,或將有助於預測和防止未來危險變體的上升。

孫亞民教授表示,動物強大的繁衍能力很適應病毒的進化,通過跟人類的接觸,病毒來回「溢出」,會進一步加劇新冠病毒的多樣性和難以預測性。未來,我們要防止人傳人、物傳人,更要防動物傳人。

孫亞民表示,近日香港疑似出現全球首宗寵物倉鼠將新冠病毒傳染給人類的個案,很不常見。當病毒潛伏於和人親近的寵物身上,是一件很危險的事。Omicron出現後,動態清零的壓力超過以往。動物傳人,對下一階段的防疫政策和手段,發起重大挑戰。對於進口物品和動物,要做好檢驗檢疫。針對大陸境內爆發過Omicron的地區,要做好疫區內的環境監測和動物檢疫,特別是會與人密切相關的動物監測,加強對未知原因的非輸入性病例的溯源及研究。