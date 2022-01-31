紅包空袋別急著丟！ 簡單步驟輕鬆折出吉祥小燈籠

今（31）日晚上就是一年一度的除夕夜，除了闔家團圓一起吃年夜飯以外，發紅包也是一項歷史悠久的習俗，具有喜慶、傳遞祝福的意思，但紅包究竟要怎麼包？包多少才不會失禮？也是讓不少人感到十分頭痛的問題，事實上包給祖父母、公婆、父母親、自己小孩、親友小孩都各有行情。

【長輩紅包行情】

祖父母、外公外婆：3600、6000、6600以上

父母、公婆：6000、6600、12000以上

【小孩紅包行情】

國小含以下：600、800

國中、高中：1200、2600、3200

大學以上：3600、6600

同事、鄰居的小孩：200~1200、或統一不包

●常見紅包金額：200、600、800、1000、1200、1600、2000、2200、2600、3600、6000、6600、10000、16000、22000

另外還有5個包紅包時要小心的禁忌事項：

1、一定要是偶數，且盡量避開奇數，因為奇數在白包時表示哀悼。

2、偶數中要避開「4」，因為諧音聽起來像「死」，有不吉利的感覺。

3、記得要用新鈔包紅包，象徵全新的一年能有嶄新的開始。

4、紅包袋不要封住，象徵能讓財氣流通，否則財氣就被封住了。

5、不要使用過期的紅包袋，有人認為這有「好運到期」、「好運用盡」的意涵，因此一定要用新的紅包袋，才能給對方新的祝福。

至於領完紅包之後，不少長輩都會叮嚀要將紅包放在隨身衣物的口袋內，或是壓在枕頭底下，因為「壓歲錢」有避邪的含意，同時也能夠幫助接受新年的財氣和福氣。