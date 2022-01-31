今天在NBA場上金塊以136：100狂電東區強權公鹿，此戰金塊一共有6人得分超過雙位數，當家球星約基奇(Nikola Jokic)砍下準大三元數據，帶領球隊從下半場開始就逐漸拉開比數，公鹿這邊僅靠「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)拿下29分9籃板，一人難撐大局。

Nikola Jokic dazzles with 18 PTS, 9 REB and a season high-tying 15 AST in the @nuggets win 🃏 pic.twitter.com/dbwcJNfy1r — NBA (@NBA) January 31, 2022

此戰在上半場還充滿懸念，雖然金塊在半場結束前1分35秒時以62：50領先，但隨後阿提托康波連拿7分，結束後公鹿只以8分差落後，不過到了第三節金塊火力全開，由灌籃高手戈登(Aaron Gordon)率球隊展開猛攻，而下半場他也表現不錯，三節打完比數已拉開到22分。

到了末節前段公鹿還試著追近比分，不過打到剩6分多鐘時比數已來到118：93，雙方都換上替補進入垃圾時間，這節公鹿只拿下19分，終場就以36分吞下一場難堪敗仗，公鹿阿提托康波雖拿下29分，但命中率不佳，米道頓(Khris Middleton)和哈勒戴(Jrue Holiday)合計只拿23分。

反觀金塊6人得分超過雙位數，戈登砍24分7籃板1抄截1阻攻，投籃命中率58.8%、外線50%，令人驚艷，約基奇拿到18分9籃板15助攻3抄截1火鍋全面數據，莫里斯(Monte Morris)18分、巴頓(Will Barton)15分、福布斯(Bryn Forbes)14分、海蘭德(Bones Hyland)13分，全面火力讓公鹿難以招架。