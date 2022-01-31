年前大掃除，有人意外挖到大驚喜！一名網友在家中找到民國76年的銀行股票證券，單張共有10股，由於是家中長輩留下來的物品，他好奇上網詢問「現在還能用嗎？」對此，內行人跳出來恭喜賺到，並表示，「這每年可股東換紀念品，還有股利…」。

該名網友在臉書「新竹大小事」曬出一張照片是民國76年銀行股票證券，上頭寫著「新竹市第三信用合作社」，下方寫著「股票壹拾股」，當時每股金額為100元，此張股票價值1000元整。

股票最左側落款時間為民國76年7月27日，原來這張股票距今已有35年了，該網友好奇發問，「請問這個老人家留下來的還有用嗎？老人家還在」，同時提到，76年的時候一股買100元，一次10股1000元，現在110年大約能賣多少？還是有甚麼比較好的建議嗎？

貼文曝光後，不少內行網友紛紛留言，「這張還有用！去（新竹市北區北大路282號2F）三信問，股東紀念品!」、「有用，這是有價證券」、「隨時可以換回現金哦」。

此外，有過來人分享經驗，還有人分享自身經驗，「我記得40年前我父親買$10000萬的一張、我也有利息喔」、「一年可以領五百元，我家也有，今年家人才去領」、「我也有～會有利息，進三信簿子、另外每年有記念品，其實當初買沒有多少錢...不賣比較划算！」。

另有網友在留言區曬出「新竹市第一信用合作社股票」，每股金額100元，認購50股，股票價值5000元整，落款時間93年2月。 該網友求問這個還可以用嗎？結果鉤出有相同股票的人，還說自己每年可領400多元和紀念品。