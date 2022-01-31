F-35C隱形戰機撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板 墜落南海

1架F-35C隱形戰機最近因撞上「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母飛行甲板，墜落南海，而引發各方高度關注。事實上，同款戰機在這次首度部署中，已出現相當顯著的耗損。

據《動力》（The Drive）網報導，傳統上，F-35雷達波吸收蒙皮是由對環境極敏感的材料製成。儘管眾所周知，大幅改良的雷達波吸收材料（RAM）已整合到F-35的設計中，但最近F-35C首度巡航的圖像，卻引發了有關在嚴苛海洋環境下，維護機身塗層是否容易的潛在問題。

最近出現在五角大廈「國防視覺資訊發布服務單位」（Defense Visual Information Distribution Service, DVIDS）網的照片顯示，「卡爾文森」號上美國海軍第147戰鬥攻擊中隊（VFA-147）「淘金者」（Argonauts）的F-35C受到風化影響有多大。而這些照片都是1月稍早時，「卡爾文森」號在菲律賓海執行任務所拍攝。

Our story from Saturday: https://t.co/4ZG2aRHUzL — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) January 31, 2022

海軍版F-35C不像空軍版F-35A，包括機身中央，機翼和尾翼表面上大都出現了紅棕色的條紋和斑點。事實上，它們看起來簡直像生鏽了，但這對海軍來說，並非完全聞所未聞。不過，這和大多數與 F-35有關的事情一樣，事實很可能要複雜得多。