香港東網報導，全港餐廳禁止晚餐內用將持續至下月17日，各餐廳、酒吧、健身房等指定處所需繼續關閉，農曆新年旺季生意盡失，對中式餐廳打擊尤其大。香港餐務管理協會主席梁振華接受電台節目訪問時表示，中式餐廳的傳統旺季是在農曆年，以超過一萬平方呎的餐廳而言，禁晚餐內用14天，將損失超過200萬港元營業額，而這次禁令估計損失約600至800萬港元營業額。

梁振華表示，絕大部分顧客不會在午餐時段吃團圓飯，因此就算午餐祭出優惠作用也不大，至於外賣盆菜，除夕晚餐可以做到20萬元生意，但盆菜銷路再好，也只是杯水車薪。

對於港府將在下月24日推行「疫苗通行證」，市民需要至少接種一劑新冠疫苗才可以進入餐廳。梁振華稱，估計屆時香港接種率已達到八成，相信措施對餐廳的影響不算大。

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