副總統賴清德日前出席宏都拉斯新總統就職典禮，與美國副總統賀錦麗同框、交談，大陸外交部發言人趙立堅卻稱「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統」，引起議論。資深媒體人黃暐瀚日前在臉書發文點名國民黨若不抗議會很痛，結果引來網友洗版認為國民黨何須回應此事，但黃暐瀚隨後再發文表示，他僅是直述親眼所見的現狀，且還說「國民黨正在衰敗！」

黃暐瀚30日上午在臉書發文，指出沒有看到國民黨的政治人物對趙立堅的說法有所反應，質疑「如果現在的總統還是蔣經國，蔣經國會怎麼說？」，並稱此言會讓國民黨年底「很痛」！

沒想到黃暐瀚此貼文引起網友論戰，僅1天就有超過2千則留言，許多人都不認同其說法，尤其是反嗆為何國民黨要回應？為此，黃暐瀚30日晚間再度發文，針對網友的幾種論點做出回應，如「為什麼共產黨的錯，要國民黨負責？」他認為國民黨當然不用替共產黨負責，但「這帳，終究是算在國民黨的頭上的」，指出因為台灣的選票上並沒有共產黨可以「懲罰」，最後只能在選舉時用選票「懲罰」國民黨。

此外，還有網友質疑「執政黨又不是國民黨，那麼嚴厲幹嘛？」黃暐瀚則表示，自己對國民黨並沒有什麼高遠期待，未來是否要重回執政並不是他要努力的事，但自己身為評論員，看到國民黨在衰敗就說「他在衰敗」，僅是直述親眼所見的現狀，沒有陰謀論可言。