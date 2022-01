林志玲當媽了! 除夕曬一家三口照「終於等到小天使」 三個月前早洩密

「台灣第一名模」林志玲今(31)日除夕當天於社群媒體上突然宣布生子喜訊,讓兩岸三地粉絲欣喜若狂。而現年47歲的林志玲無論是懷孕還是生子過程都不容易,過去還曾被媒體拍到出入醫院做試管嬰兒的畫面,讓一向好脾氣的林志玲罕見動怒。

林志玲於2019年宣布嫁給日本超紅男星AKIRA後,屢傳懷孕好消息,但始終沒有受到證實,當年她為了求子還曾被周刊拍到出入台大醫院接受最新技術「三代試管」的試管嬰兒相關檢測,但消息透露後一向與媒體保持良好關係的林志玲也罕見動怒,發出聲明表示「立即停止一切衍生侵害,並針對後續處理,提出合理回應」,隔年又傳出她為了懷上龍鳳胎積極做人的消息,引起海內外粉絲們的關注,也紛紛為她加油打氣。

如今,林志玲順利於今日除夕發佈生子好消息,在社群媒體上發文「終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣」,老公AKIRA隨後也在社群媒體上同步發表當爸的心聲「Thank you for coming into our family!只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來」,同樣受到上萬名網友的祝福。