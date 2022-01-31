藝人宏都拉斯在演藝圈闖盪30年時間，本已諧星身分出道的他，憑藉努力以《我們與惡的距離》及《盲人阿清》入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎及迷你劇集男主角獎；表面看似成功，但在30年內，他卻曾二度退出演藝圈，也曾被別人認為他連諧星都算不上，面對現在的成就洪都拉斯也欣慰表示，終於憑藉個人作品受到肯定。

親友們認為考進台塑就是他人生中最大成就。(圖/取自宏都拉斯臉書)

憶及當時退伍，洪都拉斯當時考進台塑南亞塑膠，被親友們認為這是他人生中最大成就，並替他感到滿滿驕傲；但在一個月後的員工旅遊上，洪都拉斯看到同事攜家帶眷的從房子內出來，並在詢問同事後得知，只要在公司工作30年以上，公司就會分配房子給員工，但他並沒辦法接受人生過的平淡，便決定要辭職離開。

洪都拉斯最初進入演藝圈是做幕後。(圖/取自宏都拉斯臉書)

直到某天，有一位在演藝圈擔任幕後的同學邀請洪都拉斯進入演藝圈，他便也從幕後道具組開啟他的演藝圈人生；回憶當時擔任幕後的狀況，宏都拉斯說道「當時每月薪水1萬元，是非常辛苦」，而當時他擔任「連環泡」道具師，偶爾還要上台與澎恰恰及楊麗音輒角飾演路人甲，並表示「當時最自豪的就是在路邊看到大家看著節目，討論著自己長得還不錯」。

當時他被勸退不要做藝人，做幕後就好。(圖/取自宏都拉斯臉書)

但隨著角色結束，表現不錯的幕後都去簽約做主角，但他卻被勸退當幕後，此話也讓他決定離開演藝圈，一離開就是六七年；直到彭恰恰把洪都拉斯留下當御用司機，讓他有機會就去跑龍套及打雜尋覓機會，也讓他等到《鐵獅玉玲瓏》拉二胡、翻跟斗的工作，體會了一回走紅的滋味。

但好景不長，當時許效舜想成立石頭家族的想法再度開啟洪都拉斯的演藝夢，直到對方遇到低潮導致石頭家族解散，他的演藝夢也再度回到原點；甚至遭身邊友人嘲笑「你永遠是做工的料」；直到之後被郭子乾找去《2100全民亂講》，才有大家熟悉的「YA教授」及「阿洪之聲」；但他當時接收到邀請時，一度因無法再次承受失敗而有過放棄的念頭，但老婆卻告訴他再去試一次也沒有損失，也讓他了解到「因你難過而難過的只有知己和家人」。

洪都拉斯感謝當時的自己沒有放棄。（圖／報系資料照）

現在的他也逐漸在演藝圈打開知名度，除了保有原先「搞笑諧星」身分外，還會接演戲劇；先前他也以《我們與惡的距離》入圍金鐘男配角獎，去年更以《盲人阿清》入圍迷你劇集男主角獎，年過50的他才真的在演員這塊找到一片天，他也感謝自己當時沒有放棄，希望用自己的人生經驗告訴大家，人生有無限的可能。