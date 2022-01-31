直升機救援將夫妻送抵花蓮降落，由消防局將失溫二人送醫救治。（空勤總隊提供／王志偉花蓮傳真）

來自北部的陳姓民眾與妻子兩人，27日攀登奇萊連峰區域，預計28日返奇萊南峰登山口，卻在山區遇上大雪，因遮蔽保暖衣物不足，已出現失溫，空中勤務總隊花蓮駐地接獲總隊獲報，由黑鷹直升機執行任務，機組人員在山區搜索，在附近標的繞了4圈才發現待援者，吊掛將二人送往花蓮由消防局接手送醫，結束驚險救援。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲總隊轉報，花蓮縣秀林鄉卡羅樓山三角點西南方1.5K處縣界，有二人待救援。經研判山區氣候允許起飛，由正駕駛詹德青、副駕駛：金立平、機工長洪榮伸，以及消防署特搜隊游皓、張迺凡，駕駛編號UH-60M，NA-701黑鷹直升機飛往救援。

空勤表示，直身機抵達山區，剛開始是因為待援者的位置在背光處，導致機組員無法目視，後來由總隊勤指連絡，請待援者移動到向陽處，但是待援者穿著衣服與地物的石頭顏色相近，在附近區域繞了第四圈才發現待援者，隨後實施吊掛救援。

夫妻二人有失溫現象，但精神狀況還清楚，空勤直升機降落花蓮德興運動場後，由消防局接收將兩人送醫救治。

陳姓民眾與妻子兩人，向太管處提出登山申請進入並獲核，27、28日攀登奇萊連峰區域。登山路線：27日往奇萊登山口往黑水塘山屋、成功山屋、奇萊山屋，28日行程是奇萊山屋、奇萊主峰、卡羅樓山、卡東木屋、奇萊裡山、奇萊南峰登山口。

春節期間天氣多變，合歡山昨天就斷續降下冰霰，氣象資料顯示，受到大陸冷氣團影響，愈晚愈冷，3000公尺以上高山若水氣、溫度低，將出現降雪，提醒春節計畫登山的民眾，因氣溫驟降，做好保暖準備，才能降低風險。