「印度神童」阿南德曾預言，今年將遇到7大危機，包括疫情更嚴峻、經濟動盪、極端天氣、飢荒、全球供應鏈出問題、能源危機及電力短缺，沒想到今年才1月就有多國陷入災難，近日他也在最新預言中點名台灣，提醒農曆春節要小心5件事，才能一路平安到5月。

阿南德（Abhigya Anand）表示，全世界正在經歷血月、卡帕拉契瑜伽（KALA SARPA YOGA，又稱印度星盤）現象，以及８星連珠天文異相，而8星連珠分別為金星、地球、木星火星、土星、天王星、海王星、冥王星等連在一起，再加上還有水逆現象，代表全球疫情還不會結束，可能會達到另一個高峰。

阿南德警告，卡帕拉契瑜伽會有最後一波負能量來襲，2月開始Omicron變異株的傳染可能會再擴大，尤其是3、4月況狀可能最為嚴重，他也點名台灣、日本、英國及義大利等4國，國年期間要更注意5件事，包括避免壞事、避免殺生、避免迷思、避免業力及避免衝突。

阿南德解釋，我們可透過預防負面的事，來避免壞事發生，對大自然的傷害；避免殺生則是要教育年輕人避免殺害，否則一邊破壞地球的同時，也會在過程中摧毀自己；避免迷思是要提醒快速發展的國家，別有人定勝天的想法，不然很快就會面臨大自然反撲。

阿南德說，避免業力是要提醒人大家要注意集體業力爆發的問題，但業力不是隨機事件，因此要懂得做出改變的重要；最後一項為避免衝突，國際間政治局勢的變化需要注意，尤其是地緣政治的變化。

疫情方面，阿南德表示，5月後疫情的威脅就會比較小，經濟也換慢慢復甦，但這並不代表病毒消失，還可能還會有新的變異株出現。另外他也提醒，星象走過血月、8星連珠及卡帕拉契瑜伽及合相時，還會對全球產生負面影響，因此全世界都不可掉以輕心。

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