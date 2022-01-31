今年，中國神舟十三號3名太空人翟志剛、王亞平、葉光富將在太空中迎來農曆虎年春節，這是中國人首次在太空過年，也是物理意義上做到就地過年、「雲」上拜年。很多網友好奇，太空人的年夜飯菜單，能吃上熱氣騰騰的餃子嗎？

此前，中國航天員科研訓練中心研究員黃偉芬表示，科研人員對傳統節日有所考慮，神舟十三號太空人將在軌過年，科研人員為他們配備了餃子，服飾上也有所考慮，過年時全大陸觀眾可以通過電視瞭解航天員如何在太空中過年。

據央視報導，今天除夕，太空出差三人組年夜飯有三種餃子：鮁魚餡、黃花菜餡、豬肉白菜餡。此外，航天員還親自揮毫，在太空站貼上了春聯，掛上了福字和中國結，春節儀式感滿滿。

三名太空人已經在軌工作超過一百天，根據最新公佈的太空站照片顯示，太空「小虎隊」三人組，已經將開始佈置空間站了，燈籠、福字、春聯等等一個都不少，年味十足。不少大陸網友表示：「空間站的燈籠也太多了吧，比我老家掛得都多」、「中國傳統節日已經傳播到太空了，太棒了」、「空間站也走中國風，太接地氣了」、「春聯的橫批還是國泰民安，有心了」。

值得一提的是，從大陸央視春晚節目單來看，零點鐘聲環節非常特別，全球觀眾將收到太空人翟志剛、王亞平、葉光富來自太空的祝福。