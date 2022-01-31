分局長楊川特地前與員警同樂，嘉勉同仁一年來的辛勞，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方維護治安不遺餘力。(警方提供)

今天是除夕夜！為慰勞同仁全年無休執勤的辛勞，台中市政府警察局第三分局正義派出所長李參民，日前晚間別出心裁籌畫了一場歲末聯歡抽獎活動，邀請同仁及家眷們同樂，正義志工隊也熱情響應，在志工分隊長林聖峰號召下，端出「一人一菜」的美味佳餚共襄盛舉，讓同仁堅守工作崗位的同時，也能與家人一同享受美食，提前感受過年團圓的溫馨氣氛。

警方指出，為讓同仁感受年節氣氛，放鬆心情舒緩工作壓力，正義派出所所長李參民用心籌辦歲末聯歡活動，正義志工分隊長林聖峰獲知後，也號召志工隊員們大顯身手，1人1菜端出壽司拼盤、烤雞、芋頭米粉、燉牛肉、藥膳排骨湯及剝皮辣椒雞湯等20幾道美味佳餚，色香味俱全的美食，不但療癒員警的身心靈，更吃得大呼過癮。

警方還安排抽獎活動，更讓氣氛High到最高點，今年有了正義警友站的贊助，獎品項目十分豐富，從最大獎現金3600元、百貨公司禮券到最小獎現金200元，還有象徵「大吉」的安慰獎橘子1顆，讓現場人人有獎，氣氛既逗趣又歡樂。許多同仁笑著說，巡邏回來看到滿桌美食，還有所長用心規劃的抽獎活動，所有疲勞瞬間消逝，心裡都是滿滿的感動。

分局長楊川特地前與員警同樂，嘉勉同仁一年來的辛勞，111年加強重要節日安全維護工作期間，警方維護治安不遺餘力，也期望在不影響春節勤務的同時，讓同仁與家人一同過好年，增進所內同仁士氣，更進一步創造治安平穩的祥和社會。