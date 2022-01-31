2022年加強重要節日安全維護工作已於本月啟動，因應每年春節期間氣候較為濕冷，為免遊民露宿街頭、難以抵禦嚴寒致憾事發生，台中市政府警察局第三分局除配合社會局於氣溫低於攝氏12度防凍機制啟動時，加強轄區南區愛國街80號之「社會救助服務站」周邊巡邏。

警方更針對轄內騎樓、公園、車站、停車場等遊民易露宿場所加強關懷巡視，並整理出本市遊民安置服務機構的聯絡電話及開放時間等資訊，使同仁在勤務中發現受凍遊民能迅速協助安置庇護；此外也將111年春節期間各宗教團提供熱食一覽表廣發給轄內遊民，希望能讓遊民禦寒止飢同時也能感受到年節的溫暖與溫馨。

警方呼籲民眾，2022年台中市政府春節服務不打烊，春節期間如有新冠狀病毒(COVID-19)肺炎相關檢疫、隔離與通報機制、急難救助、老人及身障者、弱勢家庭兒少者、失蹤協尋、救災救護、醫療服務、學生意外處理、公園／道路／路燈／交通號誌維護、垃圾清運及職災通報等需求，可撥打1999專線洽詢，獲得最直接快速的協助。