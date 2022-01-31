國民黨立委許淑華（左）會趁行程空檔，搜尋地方美食，再將相關介紹放上臉書，推薦給網友。（許淑華提供）

國民黨立委許淑華愛吃美食，平時在南投跑行程時，都會趁空檔光顧選區餐廳，並會透過臉書推介分享給網友；她說，南投有許多美食小吃，希望民眾到南投走走，邊吃邊玩。

許淑華是南投縣第2選區立委，選區含括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉與信義鄉，各鄉鎮有不同特色，也有不少美味小吃。

許淑華曾擔任南投市長，對南投市美食讚不絕口。她說，像是飄香超過半世紀的老李水餃，老闆手作水餃外層皮厚Q彈、內餡飽滿，再來上一碗熱湯讓人十分滿足；橋頭邊肉圓是陪伴許多在地鄉親長大的老店，一定要點肉圓、拉仔麵、炸肉塊、滷大腸及特製貢丸湯。

南投意麵頗負盛名，許淑華表示，南投縣體育場附近的九鼎小館，在她擔任南投市長時，就曾獲得南投意麵節網路人氣票選店家獎項，來此可享用超大鮮蝦餛飩以及大碗公的麵食料理，價格親民、非常推薦。

至於葉家意麵則是南投人心中的老意麵店，肉燥很古早味，麵條Q彈不軟爛；每一根麵條吸附著肉燥湯汁，把原本簡單的食物，堆疊出不平凡味道。

從南投市往南走，許淑華說，竹山鎮的百年廟口肉圓，肉圓表皮晶瑩剔透、Q彈，肉餡多汁，配上店家特調鹹甜醬料，讓人讚不絕口；肉圓小吃店對面是鎮內著名三級古蹟連興宮，拜媽祖的時候，一定要順道來品嚐。

再往東邊走，就是信義鄉。許淑華回憶，信義鄉地利村路口、往七彩吊橋必經道路上的哈努英餐館，提供布農特色風味餐，馬告獨特香味的料理及老闆秘製椒鹽烤五花肉，讓人白飯一口接一口，前往七彩吊橋的遊客不要錯過。

許淑華還推薦草屯鎮的光慧水煎包，竹筍口味香脆、高麗菜餡美味，素食者都能享用。埔里的人氣拉麵店橫濱拉麵，將日本道地口味帶到台灣，品項選擇多樣、湯頭柔順，加麵不加價，獲得不少好評。

許淑華表示，南投各鄉鎮都有許多美食，各有不同特色，希望能結合觀光，吸引更多民眾到南投，欣賞南投風景，品嚐南投美食、邊吃邊玩。（編輯：蘇志宗）1110131