「第一名模」林志玲在今天(31日)除夕宣布產子喜訊，順利升格當新手媽咪，而她最後一次公開現身已經是2020年12月，加上半年以上沒有在社群網站發全身照片，可見為了不提早洩漏懷孕一事，可以說是費盡苦心。

林志玲去年6月曬出夫妻倆2週年甜蜜合照，發文寫下：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩周年快樂」，只見她被AKIRA摟肩入懷，洋溢幸福味道，此外，傲人火辣身材加上一雙修長美腿相當吸睛，看不出她當時已經46歲，而從那之後半年來，都只有曬出露臉的自拍照，巧妙避開全身照，似乎有意不讓懷孕一事提早曝光。

林志玲去年6月後鮮少曬出全身照。（chiling.lin IG）

林志玲2019年閃嫁日本老公Akira，11月在台南舉行婚禮後就鮮少公開露面，2020年底出席名錶活動，以一襲黑色爆乳鏤空禮服性感現身，傲人北半球呼之欲出，當時被問及消失一年常被傳整形，她言是自己不太會用濾鏡，至於提到生子進度，她僅表示：「已經在計畫很久了，不知道小天使是不是還在排隊，希望趕快報名來我這邊」，透露出求子心切的渴望，而這次也是她到目前為止，最後一次公開亮相。

林志玲2020年底出席名錶活動，是到目前為止最後一次公開亮相。（中時資料照）

林志玲稍早宣布產子喜訊，不僅在微博上用符號暗示生下男寶寶，還首度公開一張三口的「全家福，接著表示：「終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅」，字句中透露出當媽的喜悅。