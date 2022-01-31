平時人口密集度高的城市，因為農曆春節多數人返鄉或計畫出門旅行，而變得人煙稀少。一名網友因此好奇哪個城市最沒人？貼文曝光後，多數鄉民點名台北及新竹，不僅完全不會塞車，就連外送員也幾乎沒有訂單。

原PO昨（30）日於PTT八卦板指出，每到過年過節時，大家都會返鄉，或計劃出門遊玩旅行，人口密度高的城市，人潮及車潮就會大幅減少，他好奇問農曆春節哪個城市最沒人？有八卦嗎？

疑問曝光後，鄉民齊指2縣市，「台北啊！我從小的時候，就幾乎一半以上的同學過年回中南部過年」、「台北市啊！直接空城」、「台北市會變空城，外送都沒有訂單了」、「台北不誇張啊！熊貓沒單」、「台北啦！回台北過年時，覺得很安靜」、「一定是新竹」、「新竹啦！根本空城」、「新竹吧！八成都是外地人」。

留言中也有網友持反意見，「台北過年空城是20年前的事吧」、「20年前過年台北真的變空城，近5年車有變多」、「台北市這10幾年人有變多，空城狀況是以前的事了」、「南部人不要再幻想台北會變成空城了」。