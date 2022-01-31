連假進入第3天，今天是除夕，國道5號與蘇花改車流順暢，未見回堵情形；宜縣警方說，因除夕在連假第3天，返鄉車潮得以分流，才讓國道與蘇乎改車流順暢，不過提醒，明天初一出遊與初二回娘家，車輛將明顯增多，籲請駕駛人注意行車安全。
公路總局表示，春節連續假期第3天，宜蘭、花蓮陰天，蘇花路廊南下方向，於上午6時達到626輛最高峰，之後交通量每小時約維持在500至600輛，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為4614輛，北上花蓮往宜蘭方向為748輛，預估今天蘇花路廊南下車流尚餘6200輛，蘇花路廊全線暢通，未見回堵。
宜蘭縣長林姿妙今到宜蘭縣政府警察局，慰問除夕值班的警察同仁，她說，很感謝警察弟兄的辛勞，讓鄉親與旅客可以很安全，真的很辛苦，希望大家一起努力，拚出宜蘭縣的好交通。
宜蘭縣警局交通隊長黃文泰說，春節連假有9天，因除夕位在連假第3天，返鄉車潮有3天時間可以分流，所以連假前3天，國5與蘇花改順暢，沒有回堵情形。不過提醒，從明天到2月3日（初三）是國人出遊高峰，還有回娘家車潮，宜蘭警方24小時注意路況。
花蓮新城警分局轄區包括蘇花路廊、台8線中橫同樣是交通重點，今天台8線東西向車流量正常，各景點停車秩序良好，交通順暢。
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