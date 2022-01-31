每到了過年家中就會開始聚集各方親戚或是親友到家拜年，而遇到長輩追問自己近期的生活、工作及感情都是常見的事情，不過長輩們往往在聊天不久後就會開啟尬聊模式，讓不少年輕人在心中默想「快點結束話題吧！」，而以下就分析了4點長輩會尬聊的原因，讓大家了解尬聊的類型再加以解決，也提供給大家可以避免與長輩尬聊的新話題哦！

👉沒話找話聊

過年因為會見到不熟悉的親戚，在陌生環境中為了緩解尷尬長輩通常會主動攀談，這時候他們通常會以工作及學業作為開頭「在讀書嗎？讀哪間學校呀？」「在工作了嗎？薪水高不高呀？」這些問題大家常常聽到，而在經過簡短的回答後可能就會回到尷尬的氣氛，讓人不禁想快點逃離現場。

長輩因為寂寞才想找人聊天。(圖/翻攝自達志影像)

👉真的很好奇

有些長輩對於晚輩都是很疼愛的，他們會想關心所有晚輩的近況，是出於真心的關愛及好奇所以開啟談話，不過長輩的言語有時候可能拿捏不好，口氣上聽起來會有點咄咄逼人或是有嫌棄的意味，突兀又直接的問法可能會讓大家都措手不及。

👉想講自己的事

好不容易遇到過年期間大家齊聚一堂，平時因為家中只剩下長輩獨自一人，他們難免會感到孤單，因此在大型聚會期間便是他們最開心的時候，想隨便找人聊聊也想分享自己的事，問工作其實只是想講述自己的年少事蹟，問感情其實只是想抱怨自己的老公，長篇大論的內容讓人感到極大的壓力。

👉就是來比較的

若是長輩的孩子年紀有與你相仿的那麼就要小心了！因為他可能真的只是來炫耀和比較的，此類的聊天內容中可能都會以貶低你的言論來抬舉他家的孩子，讓人除了尬笑和應付外，內心不免也會翻上幾個白眼。

最後提供給大家可以避免上述尬聊和不舒服對話的話題技巧，過年期間難免要social，這時候越表層的話題越不會尷尬，像是可聊聊身上的衣著、最近追的戲劇等，或是將桌遊直接擺出來，不僅可避免工作感情等話題，還能迅速拉近彼此的距離。