近日台灣各地民眾想買蛋卻找不到地方買，國民黨台北市議員游淑慧也分享過年回家準備當媽寶時，一開門就先檢查冰箱裡面有沒有雞蛋，讓游淑慧忍不住抱怨「陳吉仲主委，常常給台灣人這種生活挑戰！」

缺蛋荒引爆民眾不滿，餐飲業者也只能被迫急忙更換菜單，連立委、議員們也遭受其害。游淑慧今（31）早在臉書發文與粉絲分享近況，透露一直忙到小年夜晚上才放假回家當媽寶，不過進門第一件事就是馬上去開冰箱檢查有沒有雞蛋吃，結果看到冰箱內擺著兩排雞蛋，讓她開心的說「阿母英明……安心了！」

游淑慧說，今天早上聞到廚房傳出的滷蛋香，讓她感覺到一種虎年樸實無華的小確幸，笑說是「淡淡（蛋蛋）的快樂」，並點名農委會主委陳吉仲說「常常給台灣人這種生活挑戰」。

立委葉毓蘭也說，餐桌上少了一些食材事小，但是產能管理失調、未來物價波動才是百姓即將面臨的民生問題，怒批「農委會除了水果賣不掉、豬農百億拿不到以外，現在連雞蛋問題都管不好，這個政府真的是hen棒！」