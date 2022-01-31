有些人會定期去到美甲沙龍做凝膠指甲，甚至還會依照節日去做樣式的更換，但有些人則是會偏好可以自己隨時卸除、更換的指甲油；但近日就有一名網友在網路上發文表示，自己平時有做美甲的習慣，但在近日和身邊朋友聊起對自己的第一印象時，對方竟直接表示覺得原PO是那種看起來很愛玩的人，原因僅是因為原PO有做美甲，另她相當傻眼。

原PO因美甲被認為是愛玩的人。(圖/截取自Dcard)

原PO在Dcard上發文表示，自己生活中有固定去做美甲的習慣，在近期和身邊一名男性朋友聊到對自己的第一印象時，對方卻回應說，兩人在第一次面時，看到原PO有做指甲就誤以為她是一位很愛玩的女生，此回應也令原PO相當不解，並貼出與平時自己相同風格的美甲照片，認為對方有這方面的刻板印象感到很奇怪，並詢問網友身邊是否也有因為做美甲被認為很愛玩的經驗。

指甲並沒辦法定義出一個人的個性。(圖/取自Pexels)

貼文發出後，引起網友熱烈討論，紛紛表示「我女友兩週換一次美甲，但她和陌生人講話都會有困難」、「就跟男生刺青被說是89一樣」、「我沒做指甲也被說像渣女，做自己就好」、「WASD很難按，是要怎麼會玩」、「睫毛濃密也會被這樣說」、「我朋友做指甲有人說她看起來像八大妹」，甚至有網友表示，曾經有美甲師和她說，有女友一做完指甲，男友隔天就帶她來卸掉。

美甲對於女生來說，就是讓自己變得更加漂亮的一個亮點，並無法定義出一個人的個性；只能說每個人對於外表的要求都不太一樣，只要自己能因為這些小確幸感到開心就好，也不需要去過於在意別人的看法。