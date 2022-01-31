經濟部水利署近年補助地方縣市政府營造親水空間，打造優美的水環境。過年期間推薦台東卑南溪環境解說園區、宜蘭大礁溪、新竹頭前溪舊港島、台南市竹溪及新竹市17公里海岸線等五處水環境整治成功區，給民眾過年走春遊憩。

卑南溪環境解說園區位於台東大橋上游右岸，園區包含互動式水利工法解說、親水設施遊憩、在地特色文化展演空間、生態景觀貯留池、景觀步道等。其串連鄰近卑南圳水利公園、臺東森林公園、活水湖、琵琶湖以及花東縱谷國家風景區等地方特色景點，是親子旅遊寓教於樂場好場所。

大礁溪在大礁溪橋上游，是當地民眾知道的秘境。遊客到此，可從大礁溪橋旁沿著堤頂步道散步，因該區段坡度適中且水流較緩，以過水跳石串聯左右兩岸營造為親水遊憩區；往上游步行500公尺則以鄰近景點望龍埤為發想，結合上游水源做成一景觀池。本河段串聯週邊望龍埤、甲蟲博物館等景點，適合全家大小休閒踏青。

頭前溪近出海口的舊港島是少數位於河川中央的人口聚落，於此可觀賞河濱景觀、出海口的美景與落日景色，島的北側設有舊港歷史、小學生畫作及生態解說的陶版作品，可供到訪旅客瞭解當地特色。而河道兩旁紅樹林茂盛，提供鳥類棲息跟覓食的場所，泥灘上也不時出現螃蟹、彈塗魚來回穿梭景象，整個島有著慢活的氣息。

台南市政府為了竹溪親水綠廊，透過淨水場進行水質改善、生態緩坡護岸設置及周邊景觀設施改善，並保留中下游哈赫拿爾生態森林，再搭配人、車分離步道穿梭於竹溪，形塑竹溪水與綠空間與文化、運動環境。

新竹市微笑水岸計畫串連17公里海岸周邊景點，以減量設計手法，整理既有運河周邊硬體護岸和及設施空間，並設置生態緩衝綠籬與強化海岸原生植物景觀，打造綠色運河景觀環境，運河周邊也提供海景眺望及觀夕平台空間與親子遊憩環境，型塑水域觀光亮點。

水利署表示，期望在打造水環境場域外，也納入生態環境及在地文化等思維，並結合社區、地方協會共同參與，歡迎全國民眾到各縣市水環境營造地點走春。