呼叫虎尾人！2022台灣燈會推出最新限定商品「虎尾燈」，突破過往小提燈的想像，直接做成一條虎尾巴，尾端還會發光，成為今年過年高雄最時尚應景的穿搭配件，高雄市政府更推出每日送出3條虎尾燈給前3名蒞臨燈會現場的虎尾人。

大年初一即將展開的「台灣燈會在高雄」已做好準備，蓄勢待發，高雄市副市長史哲30日至愛河灣主場進行訪視還戴上「虎尾燈」走上「大港虎橋」巡視，期待燈會虎氣滿滿。史哲表示，今年的燈會高雄做出了嶄新的樣貌，並以智慧科技協助防疫，而高雄推出的虎年提燈，更是突破傳統，直接做成虎尾造型，綁在腰上亮眼無比，像極了真的長出一條虎尾巴。

高雄市政府文化局表示，高雄的虎尾燈要送給來看燈會的虎尾人，從初一到初六，愛河灣與衛武營雙主場每日各準備3條虎尾燈，要給前三名來到燈會報到的虎尾人，只要攜帶身分證件確認戶籍為雲林縣虎尾鎮，核對後即可兌換。

虎尾燈由「天晴設計事務所」設計製作，突破以往紙雕設計，以PVC製作，充氣後尾巴立體化，打開開關尾端會有LED燈閃亮，直接綁在腰上，造型搶眼又應景。燈會期間於駁二藝術特區大勇區C5問吧、大義區C7舊事倉庫、愛河灣燈區3處服務台(i-2哨船頭、i-4海風廣場、i-8香蕉碼頭)、衛武營燈區燈會商品販售處(近i-4服務台)、逍遙園等處，皆有販售，歡迎有興趣的市民朋友添購過年新行頭，戴上虎尾燈迎虎年。