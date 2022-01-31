本土疫情案例激增，打亂許多家庭原本規劃的春節行程，在家追劇及玩線上遊戲，恐怕變成打發漫長連假的居家活動。因去年疫情居家防疫期間，未成年濫用家長手機購買鉅額遊戲點數案例激增，消保官31日特提醒家長應妥善保管自己的手機及密碼，並善用電信帳單代收服務「限制使用」及「限制額度上限」等措施，有效控管風險，避免年後帳單大失血。

法制局李善植說，春節連假，全家團圓圍爐，家長對於未成年子女遊玩線上遊戲也通常會睜隻眼閉隻眼。鑒於去年新冠肺炎警戒期的經驗，未成年子女用家長手機大量消費遊戲點數爭議層出不窮，故再次呼籲家長務必保管好密碼，千萬不要把小孩的指紋或臉部作為付款之驗證方式，並且建議家長直接向電信公司申請「限制使用」或「限制額度上限」，亦可減少手遊過度課金的風險。

消保官康馨壬說，因目前未成年子女透用家長手機進行手遊大量課金爭議，通常是透過電信代收代付服務，而家長年節忙碌之際，難時時監督子女使用手機之狀況；建議家長可撥打電信公司之客服專線、網路連結或親自到門市等管道，申請關閉電信公司的代收代付功能；如擔心過度消費，亦可申請限制額度上限，並注意手機簡訊與電子郵件的通知訊息，及時掌握資訊，減少事後爭議困擾。

康馨壬強調，另外影音串連業者於春節期節如有提供免費體驗活動，因業者提供的免費服務通常會搭配自動續訂方案，消費者如在免費試用期滿後不想續訂服務，記得及時取消訂閱，絕不是單純在手機螢幕移除影音串流APP或將APP滑進垃圾桶，而是要在手機系統進行訂閱項目的取消，才不會荷包受損。