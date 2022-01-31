新北市長侯友宜到消防局第三救災救護大隊二重分隊慰勉同仁，送上福袋與一箱橘子。（新北市消防局提供）

新北市長侯友宜今至三重警分局及消防局第三救災救護大隊二重分隊慰勉基層警消執勤辛勞，送上福袋與水果禮盒。侯友宜說，今天是除夕，特別來謝謝警消這一年為新北治安及市民健康安全做最大貢獻，使新北市各項評核及民意在各縣市中為表現優良單位，讓新北市民有安心、安居的環境，他帶著感恩的心情來謝謝大家。

侯友宜解釋特別來到三重警分局原因，他說，三重警分局過年期間不但要在治安、交通為民服務做好把關外，又有新北燈會相關勤務，涉及到須把防疫做好，強調防疫永遠是春節期間重要工作，希望大家平安一定要把疫情守住。

他表示，新北燈會如能順利舉辦，希望一定要把防疫做好，到時警察弟兄就要辛苦了，對警察同仁來說，除夕團圓飯幾乎都沒辦法回家吃，只能在外面或在第一線工作崗位上守護市民朋友安全，這是警察的責任與使命，警察的奉獻跟犧牲他永遠感謝，尤其他身為警察出身的市長更能體會箇中滋味。

至消防局慰勉時，侯友宜說，先前一些防疫策略發揮相當大的作用，消防局運用最新科技化防救災系統，即全災型智慧化指揮監控平臺（EDP）將確診者足跡交叉比對劃出熱區範圍，還有成立12個專責防疫分隊、32輛防疫救護車，及規劃防疫公車的方式，執行確診者統一載送至中南部檢疫所及解除隔離後載返的勤務，去年消防局載送人次達7336人，非常辛苦。