桃園市今日新增6例本土，市府公布4處確診者足跡，包含1月17日上午至「聯邦銀行北桃園分行」；1月24日到28日至中壢區成章三街「祿豐蛋行」；1月25日晚間至「大樹藥局桃中山二店」；1月26日晚間至「全球藥局八德佳美店」。

桃園市政府新聞處長詹賀舜市府指出，今（31）日上午公布為案18781、18884、18885，自1月17日至26日期間的足跡，曾在1月17日上午至「聯邦銀行北桃園分行」、1月24日到28日至中壢區成章三街「祿豐蛋行」、1月25日晚間至「大樹藥局桃中山二店」、1月26日晚間至「全球藥局八德佳美店」。

詹處長說明，春節期間市府防疫不打烊，1月31日至2月2日可運用桃園區中路公園、中壢區中正公園2處採檢站採檢；2月3日起增為8處採檢站，屆時中路公園及中正公園2處，將依分流原則安排居家隔離與居家檢疫者專用。

另6處社區採檢站，分別為：桃園火車站後站停車場、八德區綜合大樓、大園市民活動中心、龍岡採檢站、自強活動中心、新勢市民活動中心，方便市民就近採檢，以確保春節期間防疫安全。