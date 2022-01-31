坪林茶業博物館初二（2月2日）起就開館，策畫了「福虎生豐津甘馧」系列走春活動，每天都有不同的精彩趣味節目，館方還準備了許多虎年好禮要送給大家，非常適合年節期間闔家一起來走春，來場超高CP值的茶山之旅。

新北市文化局表示，茶博館初二一開館就準備了應景又養生的「虎頭柑茶」迎賓，讓大家在溫熱暖意與酸香回甘中歡慶佳節！初二至初三（2月2日至3日）舉辦「茶山跳跳虎」活動，邀請大朋友小朋友化身跳跳虎動一動，甩掉脂肪之餘，完成障礙賽任務，還能把精美獎品帶回家！初四至初五（2月4日至5日）歡迎大家來挑戰「虎口拔毛」，成功拔走老虎嘴邊「福鬚」的幸運兒，不但能享福氣還能得好禮，初六（2月6日）博物館變身成電影院，特映虎年主題賀歲電影，逛展覽、看電影，知性與娛樂一次滿足！

文化局表示，過年期間造訪茶博館，除了能參加一系列有趣的走春活動外，還有甫推出熱騰騰的「津甘馧」全新特展等著迎接大家，被譽為「疫情中最暖心的展覽」，開展至今廣受好評，展覽以「感恩」的閩南語發音結合茶生津甘醇、芬芳溫暖的文字為題，以另類的觀點回應當前全球疫情社會議題，從茶文化的感恩之心中，溫柔地鼓舞大眾，從感恩天地萬物之心出發，展開自我觀照覺察的心靈之旅，重拾勇氣邁向後疫情時代的重生之路。

此外，館內另一個「茶山學特展」，則帶領大家深入探索茶山坪林豐富的自然與人文寶藏，展場中絕美的苔蕨林木、鳥獸蟲魚、人物故事共築出一片山城桃源仙境，置身其中，讓人忘卻俗事塵囂，重新開啟身體五感，獲得滿滿的療癒能量。