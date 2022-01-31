「台灣第一名模」林志玲除夕(1/31)當天於社群媒體上突然宣布生子喜訊，讓兩岸三地粉絲欣喜若狂，在網路上造成轟動，不少演藝圈好友也紛紛送上祝福。其中，一直將林志玲視為「假想敵」的女星小S，稍早也在個人IG上發文祝福，但網友卻忍不住歪樓，引起熱烈討論。

林志玲在今（31)日發布生子消息後，吸引大批粉絲及演藝圈好友留言祝福，而小Ｓ隨後也在個人ＩＧ上發文表示「恭喜志玲，有了可愛的寶寶，真替妳開心，好好享受這份幸福，願妳們全家永遠都充滿了愛！不過小孩在成長過程中，難免會遇到一些令人想喝一杯的事，你要加油喔」，旁邊還附上一張性感撩人、眼神嫵媚的自拍照。

雖內容滿滿的祝福，但不服輸的文字還是讓網友看到後忍不住歪樓表示「熙娣應該不只喝一杯吧」、「內文很不符耶」、「是喝一瓶吧」、「哈哈哈！好喜歡看你們逗嘴」、「辣媽你喝酒不是以桶計算的嗎」、「為什麼恭喜人家要拍一張美照，哈哈」、「其實重點是在照片吧！哈哈哈」。

林志玲出道多年以精緻五官、高挑又凹凸有致的火辣身材，受到海內外粉絲的喜愛，而一直都以「國際巨星」自稱的小S，過去卻多次在節目《康熙來了》上將林志玲視為假想敵，兩人在節目上逗趣的互動多次引發話題。但事實上兩人私下的交情甚好，林志玲2019年舉行婚禮時，小S也受邀出席甚至感動落淚。