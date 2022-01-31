台北市今早疫情指揮中心會議決議，明起電影院「影廳內禁飲食」，全程配戴口罩，外面餐飲部仍可販售食物，觀傳局將通知業者，明日上路。北市府發言人陳智菡表示，並非升級2.5級，僅針對電影院加強管制。

北市副市長蔡炳坤說明，早上開會疫情指揮中心會議時，觀傳局提出討論電影院是能否吃東西，因為影廳內人跟人都很近，最終決定影廳內禁止飲食，外面餐飲部可販售食物，不要帶進去吃，觀傳局將通知業者，現階段來看，還是介於2、3之間，春節期間有不錯的電影，大家看電影不要吃東西。

台北市府日前公布2.5級規範「有條件禁止內用」，打滿2劑疫苗以上才能內用，反之則建議外帶、外送或使用獨立包廂，至於餐廳是否升級2.5級規範？蔡炳坤表示，一般餐廳一直在呼籲，沒打滿疫苗就外帶、外送，目前仍在呼籲階段，尚未強制實施。

觀傳局長劉奕霆補充，目前疫情警戒仍未升級，維持2級，北市府對於電影院觀影措施調整，進場人數沒有數限制，可依照原本影廳人數進場，飲食部分，業者可以在販賣部販售飲食，民眾也可在等待區飲食，但進到影廳內觀賞電影時，除了補充水分外，禁止飲食。