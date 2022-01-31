景觀處與天元宮合作，自1月25日起到2月6日期間點亮天元宮後山三色櫻花林。（新北市景觀處提供）

新北市各地櫻花陸續綻放，汐止區康誥坑溪、三芝區青山路、淡水區天元宮、深坑區阿柔洋產業道路、烏來區勇士廣場及福山部落等地，都是新北市知名賞櫻景點，新北市景觀處邀櫻花養護專家進行花期預測，最新花況將公布在「賞花快報」粉絲專頁，讓民眾取得新北第一手賞櫻資訊，並規畫「櫻花稼期」網站，讓防疫在家的民眾也能線上欣賞櫻花的動人姿態。

淡水無極天元宮內有三色櫻及吉野櫻兩種櫻花接續綻放，花季會持續到3月，目前天元宮後山的三色櫻已進入花期，今天（1月31日）滿開，可以預期春節參拜、走春、及賞花會湧入大量民眾。

景觀處與天元宮合作，自1月25日起到2月6日期間（1月31日除外）點亮天元宮後山三色櫻花林，每天開放時間延長至晚上8時，希望參拜、賞花民眾能分流，呼籲民眾利用夜間時段賞櫻，既可避開白天人潮，減少群聚，也可以體會浪漫夜櫻風情。

景觀處另也於深坑阿柔洋產業道路加強補植山櫻花，形成約5公里長的山櫻花秘境，預計2月中滿開，適合健行、跑步、騎自行車，大小朋友們年後不妨到那邊活動筋骨、吸收大自然芬多精，養眼又健身。